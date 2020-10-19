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  • Taksim'deki tacizin sanığı hakim karşısında: 13 yıla kadar hapsi isteniyor
19 Ekim 2020 Pazartesi 14:39 | Son Güncelleme:

Taksim'deki tacizin sanığı hakim karşısında: 13 yıla kadar hapsi isteniyor

Taksim'deki tacizin sanığı hakim karşısında: 13 yıla kadar hapsi isteniyor
IHA

Taksim İstiklal Caddesi'nde genç bir kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan sanık S.T.'nin yargılanmasına başlandı. Polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan sanık S.T.'nin "basit cinsel saldırı" ve "cinsel taciz" suçlarından 13 yıla kadar hapsi isteniyor.

İstiklal Caddesi’nde genç kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan sanık S.T.’nin 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı.

IHA'da yer alan habere göre, Taksim İstiklal Caddesi’nde genç bir kadını takip ettiği anlar kameralara yansıyan ve polis ekipleri tarafından suçüstü yakalanan sanık S.T.’nin ‘basit cinsel saldırı’ ve ‘cinsel taciz’ suçlarından 13 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık S.T. SEGBİS yoluyla bağlanırken, müşteki Ö.K. katılmadı.

"HERHANGİ FİZİKSEL BİR TEMASIM OLMADI"

Savunmasında olay günü Beyoğlu’na gittiğini söyleyen sanık S.T., “Müştekiyi gördüm gözleri kötüydü ve düşecek gibi oldu. Kulağında kulaklığı vardı duymaz diye yanına oturdum. Müştekiyi karşı herhangi bir temasım olmadı. Yanına oturdum. Taksim metro durağında birlikte indik. Müşteki düşecek gibi oldu. Ben de yanında yürüdüm. En son oturduğu yerde kulaklığını çıkardığında iyi olup olmadığını sordum. Herhangi fiziksel bir temasım olmadı. Suçsuzum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum” ifadelerini kullandı.

Mahkeme, müşteki Ö.K.’nin bir sonraki duruşmada dinlenmesine ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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