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  3. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde maske zorunluluğu

Beyoğlu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi için yeni tedbirler aldı. Maske takma zorunluluğu ve 3 metre sosyal mesafe kuralı getirildi.

Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi’nde bulunan tüm kişilerin maske takmasına, kişilerin arasında en az 3 metre sosyal mesafeyi koruyacak şekilde hareket edilmesine alınan bu tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Hıfzısıhha Kanununun 282 maddesi gereğince idari yaptırım uygulanmasına karar verilmiştir.


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