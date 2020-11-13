Taksim Meydanı böyle olacak

Taksim Meydanı için en fazla oyu seyir köprüsünün de yer aldığı 15 numaralı proje kazandı.

Yaklaşık bir ay süren oylama sonucunda Taksim Meydanı için dereceye giren 3 tasarımdan 15 numaralı proje kazandı. 209 bin 728 oy kullanılırken 15 numaralı proje 86 bin 597 oy aldı. Yarışmayı kazanan proje için sözleşme yapılacak. Uygulama çizimlerinin tamamlanmasının ardından çalışma başlayacak.

SALACAK VE BAKIRKÖY İÇİN DE YARIŞMA YAPILDI



Salacak kıyı bandı projesini seçmek için 76 bin 443 oy kullanıldı. Salacak’taki 4, 42, 53 numaralı projeler arasında geçen mücadelede yarışı göğüsleyen 51 bin 405 oyla 42 numaralı proje oldu. Bakırköy Meydanı projesi için ise 9,12, 23 numaralı projeler için toplam 66 bin 613 oy kullanıldı. Bakırköy’deki yarışmanın galibi 24 bin 782 oyla 12 numaralı proje oldu.