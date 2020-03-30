Taksiler çalışıyor mu? Taksilerde tek çift plaka uygulaması nedir?

Taksilerde tek çift plaka uygulaması nedir? sorusunun yanıtı tüm vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle, bu gece saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları sınırlandırıldı. 81 ilin valiliğine yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında taksilerle ilgili yeni bir genelge daha gönderildi. Bu genelge ile Taksiler çalışıyor mu? sorusu gündeme geldi.

TAKSİLER ÇALIŞIYOR MU?



İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 ilin valiliğine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında taksilerle ilgili yeni bir genelge daha gönderildi.

Genelgede, virüsün yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun sağlanması olduğu vurgulandı. Sosyal izolasyonun sağlanmadığı hallerde virüsün yayılımı hızlanarak vaka sayısı ve tedavi gereksiniminin arttığına değinilen genelgede, bunun da vatandaşların hayatlarını kaybetme riskiyle toplum sağlığı ve kamu düzeninin ciddi şekilde bozulmasına sebep olabileceğine dikkati çekildi.

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda alınan kararların etkinliğinin arttırılarak virüsün yayılmasını engellemek, toplum sağlığı ve kamu düzeni korumak için aşağıdaki ek tedbirlerin alınmasına karar verildiğine işaret edilen genelgede alınan tedbirler şu şekilde sıralandı:

TAKSİLERDE TEK ÇİFT PLAKA UYGULAMASI NEDİR?



"30 Mart Pazartesi saat 00.01'den itibaren İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde kayıtlı ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında plakasının son hanesine göre sınırlamaya gidilecek. Birinci gün olan 30 Mart Pazartesi saat 00.01'den 30 Mart pazartesi saat 24.00'e kadar plakasının son rakamı tek olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek.

Belirtilen saatten sonra plakasının son rakamı çift olan ticari taksiler trafiğe çıkabilecek. Belirlenen bu sistem takip eden günler için ardışık olarak devam edecek. İstanbul, Ankara ve İzmir dışındaki illerimizde de konu valiler tarafından değerlendirilerek ihtiyaç duyulması halinde belirtilen kapsamda kararlar alınarak uygulanabilecek."

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