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  3. Taklit sitelerle banka hesaplarını boşalttılar

Taklit sitelerle banka hesaplarını boşalttılar

Taklit sitelerle banka hesaplarını boşalttılar

Şanlıurfa’da yaşayan D.Ö.’nün şikayeti üzerine polis, banka ve alışveriş sitelerinin taklitlerini yaparak kullanıcıların banka hesaplarını ele geçiren çetenin peşine düştü.

Şebeke üyesi Muhammet B. ile Aziz G.’nin, D.Ö. adına çektikleri 30 bin liralık krediyi 3. şahısların hesaplarına havale ettiği ve Mersin’deki ATM’lerden çektikleri belirlendi. Suçüstü yakalanan ve tutuklanan 2 zanlı, 25-30 kişinin hesabından para çaldıklarını, talimatları da ‘Harry Potter’ lakaplı elebaşından aldıklarını söyledi. 

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