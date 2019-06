"Take My Breath Away" adlı parçayı seslendiren müzik grubunun adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Take My Breath Away" adlı parçayı seslendiren müzik grubunun adı nedir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 26 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.

A: Berlin

B: Roma

C: Paris

D: Madrid

Doğru Cevap: Berlin