"Take My Breath Away" adlı parçayı seslendiren müzik grubunun adı nedir? 26 Haziran Milyoner Sorusu
"Take My Breath Away" adlı parçayı seslendiren müzik grubunun adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Take My Breath Away" adlı parçayı seslendiren müzik grubunun adı nedir? Ekranların sevilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster yine her zaman olduğu gibi izleyenlerine heyecan dolu dakikalar yaşatıyor. Murat Yıldırım sunuculuğunda gerçekleşen yarışma seyircilerine hem bilgi veriyor, hem de keyifli vakit geçirtiyor. Kim Milyoner Olmak İster 26 Haziran Çarşamba akşamı yeni bölümü ile seyirci karşısına çıktı
"Take My Breath Away" adlı parçayı seslendiren müzik grubunun adı nedir? Kim Milyoner Olmak İster Sorusu "Take My Breath Away" adlı parçayı seslendiren müzik grubunun adı nedir? ATV ekranlarında yayınlanan, sunuculuğunu Murat Yıldırım’ın yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı 26 Haziran Çarşamba günü sevenleriyle buluştu. Yine heyecan dolu dakikaların yaşandığı programda yarışmacı zorlayan sorular vardı. Birbirinden ilginç ve güzel soruların yaşandığı program internette en çok aranan konular arasında yerini alıyor.
A: Berlin
B: Roma
C: Paris
D: Madrid
Doğru Cevap: Berlin