Tahran'ın taşeron ağı çöktü

İran’ın İstanbul’da rejim muhalifi Habib Farajollah Chaab’ı kaçırdığı bilgisi üzerine düzenlenen operasyonda İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Naci Şerifi Zindaşti ile irtibatlı 15 kişi yakalandı, şüphelilerden 13’ü tutuklandı. Edinilen bilgilere göre Zindaşti’nin Hollanda’da bulunan adamı Tolga Hakan C.’ye, baldızının oğlu Kadir G.’nin öldürülmesi talimatı verdiği belirlendi. Tetikçiler geçen 10 Kasım’da kiralık araç içerisine sabitlenmiş canlı yayın tertibatı ile yakalandı.

CHAAB ORTADAN KAYBOLDU

Soruşturmayı derinleştiren MİT ile polis, İsveç vatandaşı Chaab’ın 9 Ekim’de İstanbul’da kaybolmasına ilişkin çeşitli bulgulara ulaştı. Ortak çalışmada, Chaab’ın sevgilisi İranlı Saberin S. ve Zindaşti’nin adamları tarafından kurulan tuzak neticesinde İstanbul’dan Van’a, oradan da İran’a kaçırıldığı, bu olayda Turgay D. ve Zindaşti’nin kayınbiraderi B.F. liderliğindeki ekibin aktif rol aldığı, Türkiye aleyhine casusluk faaliyetleri yürüttükleri tespit edildi.

PLASTİK KELEPÇE ALDILAR

Saberin S.’nin 8 Ekim’de sahte İran pasaportunu kullanarak İstanbul’a geldiği tespit edilirken Zindaşti’nin adamları. B.F, F.D. ve F.F.’nin, 9 Ekim’de Esenyurt’taki bir yapı marketten plastik kelepçe ve bez satın aldığı saptandı. Aynı gün akşam saatlerinde hava yoluyla İstanbul’a gelen Chaab’ın, taksiyle geldiği Beylikdüzü’nde, kendisini bekleyen Saberin S. ve şoförün içinde bulunduğu minibüse bindiği belirlendi. Minibüste uyuşturucuyla etkisiz hale getirilen Chaab’ın sevgilisi tarafından B.F. ve beraberindeki kişilere teslim edildiği, aynı gün Van’a götürüldüğü oradan da insan kaçakçıları aracılığıyla İran’a nakledildiği öğrenildi.

İRAN İSTİHBARATI PAYLAŞTI

Ayrıca, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı’nın (MOIS) resmi sitesinde, 12 Kasım’da yayımlanan haberde, Chaab’ın, istihbarat birimlerince yakalandığı bilgisi ile Chaab’ın el ve gözleri bağlanmış şekilde fotoğrafı paylaşıldı.

ARAP MUHALİF İSİM

İran rejimi karşıtı Ahvaz’ın kurtuluşu için Arap Mücadelesi Hareketi (ASMLAL) İsveç oluşumunun başında yer alan Farajollah Habip Chaab, İran’ın hedefindeydi.

Chaab’ın, Beylikdüzü’nde, kendisini bekleyen Saberin S. ve şoförün içinde bulunduğu minibüse bindiği belirlendi.

UYUŞTURUCU KAÇAKÇISIKARANLIK İSİM: ZİNDAŞTİ

İran istihbaratıyla bağlantılı Zindaşti adına çalışan 15 isim MİT ve polisin teknik takibinin ardından 4 ilde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Zindaşti’yle bağlantılı B.F, F.D. ve F.F.’nin, 9 Ekim’de Esenyurt’taki bir yapı marketten plastik kelepçe ve bez satın aldığı teknik takibe yansıdı.

OPERASYONA ABD’DEN ÖVGÜ: ‘GİZEMİ MİT ÇÖZDÜ’

ABD’nin prestijli gazetesi Washington Post, MİT’in Zindaşti ekibine düzenlediği başarılı operasyona yer vererek, “ MİT’in başarılı operasyonu sayesinde Chaab’ın ortadan kayboluşunun gizemi çözüldü” ifadesini kullandı. Haberde, MİT’in, Chaab’ın Saberin S. adlı bir kadın tarafından Türkiye’ye çekildiği, onunla buluşmaya gittiğinde uyuşturulduğu ve ardından İran’a kaçırıldığını belirterek tüm sürecin İran istihbaratına çalışan uyuşturucu kaçakçısı Zindaşti tarafından yönetildiğini tespit ettiği belirtildi.

ZİNDAŞTİ HAPİSTEN ÇIKIP İRAN’A KAÇTI

İran istihbaratına çalışan Zindaşti uyuşturucu kaçakçılığı yapan karanlık bir isim. İran’da hakkında idam kararı alınınca Türkiye’ye kaçtı. 2007’de cinayet suçlamasıyla Türkiye’de yargılandı. FETÖ’cü Zekeriya Öz tarafından gizli tanık olarak kullanıldı. Daha sonra 4 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 24 yıl hapis cezası istenen Zindaşti, 2018 yılında ortadan kayboldu. Daha sonra da İran’da ortaya çıktı.

BİR KİŞİ FRANSA’DAN KAÇIRILIP İDAM EDİLDİ

Chaab, İran’ın son dönemde kaçırdığı muhalif isimlerden sadece biriydi.Daha önce Fransa’da yaşayan İranlı muhalif Ruhollah Zam da tuzak kurularak Irak’a getirilmiş, oradan da İran’a kaçırılmıştı. Popüler bir sosyal medya kanalını yöneten Zam, geçtiğimiz günlerde idam edildi.