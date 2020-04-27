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  3. Tahliye operasyonu devam ediyor: Ukrayna ve Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Tahliye operasyonu devam ediyor: Ukrayna ve Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Tahliye operasyonu devam ediyor: Ukrayna ve Suudi Arabistan'daki Türk vatandaşları İstanbul'a getirildi

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Ukrayna ile Suudi Arabistan'dan dönmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi için gönderilen Türk Hava Yollarına (THY) ait uçaklar, İstanbul'a döndü.

Yurt dışında kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi devam ediyor. Tahliye kapsamında gönderilen THY uçakları, Ukrayna ile Suudi Arabistan'dan aldıkları yolcularla İstanbul'a geldi.

Ukrayna uçağı Atatürk Havalimanı'na inerken, Suudi Arabistan'dan gelen yolcuların bulunduğu uçak İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı.

Türkiye'ye gelen yolcular, sağlık ekiplerinin kontrolünden geçirildikten sonra otobüslerle karantinaya alınacakları şehir dışındaki yurtlara gönderilecek.

(AA)


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