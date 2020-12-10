Taciz iddialarını kabul etmişti! Yazar Hasan Ali Toptaş'a verilecek ödül geri alındı

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası'dan yapılan açıklamada, edebiyata ilginin geliştirilmesi için 14 yıldır Mersin Kenti Edebiyat Ödülleri'nin verildiği belirtildi.

AA'da yer alan habere göre ödülün, bu yıl Toptaş'a verileceğinin duyurulduğu kaydedilen açıklamada, "Bağımsız bir şekilde değerlendirme yapan Ödül Değerlendirme Kurulunca, 2020 yılı için ödülün Toptaş’a verilmesi kararlaştırılmıştı. Ancak Toptaş hakkında çıkan taciz haberleri, tüm duyanları olduğu gibi bizleri de derinden yaralamıştır. Bu nedenle Toptaş’a ödül verme kararını geri aldığımızı kamuoyuna duyururuz." ifadeleri kullanıldı.

Sosyal medyada geçtiğimiz gün bir grup kadın yazar, Hasan Ali Toptaş tarafından taciz edildiklerini iddia etmişti.

‘Leyla S.’ adlı bir sosyal medya kullanıcısı, "Bu adamın artık ifşa edilmesini heyecanla bekleyen kaç kişiyiz? Ben ve pek çok arkadaşımın kendisi ile üniversite yıllarına ait nahoş anılarımız var. Şu anki bilinç ve cesarete sahip olsaydım ifşa ederdim. Klasik orta yaş üstü ‘cıs’ erkek edebiyatçı tipi. Gerçekten büyük bir hayal kırıklığıdır kendisi" şeklinde yazmıştı. Bu paylaşımın ardından başka kadınlar da ünlü yazar tarafından tacize uğradıklarını iddia etmişlerdi.

ÖZÜR DİLEDİ

İddialar üzerine, Hasan Ali Toptaş'ın sosyal medya hesabından özür mesajı yayınlandı. Açıklamada, "İnsan eril failliğin ne olduğunu anlayana kadar karşı tarafta ne büyük yaralar açtığını bilmeden, fark etmeden, düşünmeden hatalar yapıyor. Failliğin ne olduğunu bugün kadınlardan öğreniyoruz. Bilmeden, farkında olmadan yaptığım davranışlar nedeniyle kırdığım, üzdüğüm, yaraladığım bütün insanlardan samimiyetle özür diliyorum" denildi.