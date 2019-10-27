Taciz ateşine misliyle karşılık

Resulayn’da bazı mayınlar patlatılarak etkisiz hale getirildi. Adım adım süren temizleme çalışmalarında dün sabah çok sayıda mayın söküldü. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, harekat bölgesinde, PKK/YPG’lilerin taciz ve saldırılarının devam ettiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi: “Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir.” Önceki gün de Barış Pınarı bölgesine düzenlenen taciz atışına karşılık verilmişti.