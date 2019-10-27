Taciz ateşine misliyle karşılık
Barış Pınarı bölgesinde YPG/PKK’lı teröristlere ait tünel, mevzi, mayın ve el yapımı patlayıcı kontrolü sürüyor.
Resulayn’da bazı mayınlar patlatılarak etkisiz hale getirildi. Adım adım süren temizleme çalışmalarında dün sabah çok sayıda mayın söküldü. Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı, harekat bölgesinde, PKK/YPG’lilerin taciz ve saldırılarının devam ettiğini açıkladı. Yapılan bilgilendirmede, şunlar kaydedildi: “Meşru müdafaa hakkımız ve birliklerimizin emniyeti kapsamında sadece PKK/YPG’li teröristler hedef alınarak gerekli karşılık verilmiştir.” Önceki gün de Barış Pınarı bölgesine düzenlenen taciz atışına karşılık verilmişti.