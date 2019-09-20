Bursa Emniyet Müdürü Tacettin Aslan oldu! Tacettin Aslan kimdir?

Tacettin Aslan kimdir? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Atama Kararnamesi ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değiştirildi. Tacettin Aslan Bursa Emniyet Müdürü oldu. Bursa Emniyet Müdürü olan Tacettin Aslan kimdir? diye merak edenler için yanıtı haberimizde..

TACETTİN ASLAN KİMDİR?

1964 yılında Kırklareli ilinin Babaeski ilçesinde doğan Tacettin Aslan; İlkokul ve Ortaokul öğrenimini İstanbul ilinde tamamladıktan sonra, 1983 yılında Polis Koleji’nden, 1987 yılında ise Polis Akademisi’nden mezun olarak İstanbul ilinde göreve başlamış ve sırasıyla Batman, Ankara, Bursa, Hakkâri İli Şemdinli İlçesi ile Trabzon, Çanakkale illerinde çeşitli rütbe ve kademelerde görev yapmış ve 2010 yılında 1.Sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine terfi ederek Teftiş Kurulu Başkanlığı’nda görevlendirilmiştir.



Tacettin AslaN; 25 Ekim 2016 tarihli Resmi Gazete’ de yayınlanan 2016/682 sayılı karar ile Diyarbakır İl Emniyet Müdürü olarak atanmış ve 28.10.2016 tarihinde ilimizde göreve başlamıştır.

Tacettin ASLAN, evli ve 2 kız çocuğu babasıdır.