Tabutta yaşam

İzmir depreminin ardından gözler İstanbul’daki riskli binalara çevrildi. Kartal’daki Gümüşpınar Mahallesi’nde 40 yıl önce lojman olarak inşa edilen binaların bazılarının çürük olduğu tespit edildi. Yaklaşık 10 bin metrekarelik alandaki binalar 10 bloktan oluşuyor ve 100 daire bulunuyor. Bölgede oturanlar evlerin yenilenmesini isterken bloklardan biri belediye tarafından mühürlendi. Ayrıca bazı vatandaşların binaları terk ettiği de belirtildi. Ancak maddi imkanı bulunmayanlar hâlâ riskli yapılarda yaşamaya devam ediyor.

DURDUĞU YERDE SALLANIYOR



Onlardan biri olan Gönül Taş, “Çok tehlikeli, mutfak çatlak, duvarlar çatlak. Ev çok kötü sallanıyor. Korku içindeyiz ama mecburuz. Nerede kalacağız, kış ortası soğuk. Yaşlı bir annem var. Yeniden yapılmasını istiyorum. Dayanıklı olsun, korku içinde yaşamak istemiyorum. Burası 40 yılı aşkın süre önce yapıldı” dedi.

YASAL GÖREV BELEDİYELERİN



İmar Kanunu’nun 39.; Büyükşehir Belediyeleri Kanunu’nun 7 maddesine göre, yıkılma riski bulunan binaların tahliyesi, mühürlenmesi, hizmet aboneliklerinin kesilmesi, tapuya şerh konulması ve yıkımına ilişkin yetki ve sorumluluk, ilçe ve büyükşehir belediyelerine ait. Belediyeler ancak, bunları yapmaya imkanları bulunmadığını beyan ederek valiliklere başvurabiliyor.

‘BETON KUM GİBİ DÖKÜLDÜ’



Meltem Akyalçın, “Depremden sonra kontrollere gelip aşağıda ölçüm yaptıklarında betonun kum gibi döküldüğünü gördük. İzmir’de yaşanan deprem bizim burada yaşanmış olsaydı, hepimiz şu anda ölmüştük” dedi.

YAVRULARIMIZ ENKAZ ALTINDA ARANMASIN



Bakırköy’deki 4 katlı Meral Apartmanı, sakinlerini korkutuyor. Geçtiğimiz yıl eylül ayında İstanbul’da meydana gelen 5.8’lik depremin ardından başlayan ve her gün daha da derinleşen çatlaklar dikkat çekiyor. Demirlerin pas ve çürük içinde olduğu binanın bodrum katındaki kolonlardaki eğiklik ise gözle görülüyor. Kolonlardan düşen parçalar apartman sakinlerinin korkusunu ikiye katlıyor. 6 yaşında bir kızı olduğunu ifade eden Kılıçarslan, “Benim kızımı da enkaz altında aramalarından korkuyorum” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.

‘BOŞALTIN’ DENİLDİ 2 BİN KİŞİ GİTMEDİ



Beylikdüzü’nde 13 bloktan oluşan yaklaşık 2 bin kişinin oturduğu siteler bölgesi sakinleri, taşıyıcı kolonları erozyona uğrayan ve demirleri oksitlenen binalarında korku içinde. 1 yıl önce meydana gelen 5.8’lik depremde ‘24 saat içinde boşaltın’ tebligatı yapılmasına rağmen maddi durumunun iyi olmadığını ifade eden site sakinleri, yetkililerden yardım bekleyerek, “Ölmek istemiyoruz” diyor.

BÜYÜKÇEKMECE AÇIKLARINDA 3.7’LİK DEPREM



Marmara Denizi’nde 3,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Büyükçekmece’nin 22,91 kilometre açığındaki sarsıntı, İstanbul’un Avrupa yakasının büyük bölümünde hissedildi. AFAD ise depremin büyüklüğünü 3,5 olarak duyurdu.

İZMİR’DE 2124 ARTÇI DEPREM



AFAD, İzmir’de meydana gelen depremin ardından, bölgedeki son duruma ilişkin rakamları paylaştı. Açıklamada, 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından 46’sının büyüklüğü 4’ün üzetinde 2124 deprem kaydedildiği belirtildi.

114 kişinin yaşamının yitirdiği depremde yaralanan 1035 vatandaştan 999’unun taburcu edildiği, 36 vatandaşın ise tedavilerinin sürdüğü kaydedildi.

UYARI SİSTEMİ KURULACAK



Erken uyarı sistemi üzerine doktora yapan elektronik ve haberleşme yüksek mühendisi Süleyman Tunç, İzmir’de faya yakın yerlere erken uyarı sistemi kurmayı planladıklarını belirtti. Tunç, “Depremin dalgaları İzmir’e varmadan yaklaşık 8-10 saniye önce biz uyarıyı almış olacağız” dedi.

50 SANTİMDE BİLE TSUNAMİ CAN ALIR



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi’nden Dr. Öcal Necmioğlu, “Tsunami sadece açık denizde olur, denmez. 50 santimetre dalga yüksekliği bile yetişkin bir insanın ayakta duramamasına sebep olacaktır. 50 santimetrede bile can kaybı olabilir” dedi.

İZMİR’DE 7 ZANLI TUTUKLANDI



İzmir’de yıkılan binaların yapımından sorumlu olduğu belirtilen 9 şüpheli taksirle ölüme sebebiyet verme suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Aralarında müteahhitlerin de olduğu 7 kişi tutuklandı, 2 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

ELİF VE AYDA ÇOK İYİ



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir depreminde yaralı kurtulan Elif Perinçek ve Ayda Gezgin’le ilgili açıklamalarda bulundu. Koca, “Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim. Elif bebeğimizin serviste kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi, herhangi bir sorunu yok. Ablaları ikizler Ezel ve Elzem ile de muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce ziyaret etmiştim, ikizlerimizin de genel durumu iyi” diye konuştu.

İDİL’İ DE ZİYARET ETTİ



Bakan Koca, 58. saate kurtarılan 14 yaşındaki İdil’le ilgili de bilgi verdi. Kovid-19 pozitif olan İdil’i de ziyaret ettiğini söyleyen Koca, “İdil kızımız ve annesinin genel durumu iyi, Kovid açısından tedavilerini alıyorlar, ciddi bir semptomları yok. Günay evladımız da 2-3 gün sonra servise alınmış olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Koca depremden 91 saat sonra kurtarılan minik Ayda’yı hastanede ziyaret etti. Ayda’nın yarın normal servise alınacağını belirten Koca, 3 yaşındaki Elif’in de sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

