T24 Gazetesi'nin "Atatürk Havalimanı'nda iç ve dış hat terminallerinin Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ile ilişkili T3 Vakfı ile SAHA İstanbul'a tahsis edileceği iddiası doğru mu?" başlıklı haberi ile Selçuk Bayraktar hakkında asılsız bir iddiayı öne sürdü.

BAYKAR Teknik Müdürü ve T3 Mütevelli Heyet Başkanı Selçuk Bayraktar, T24 Gazetesi'nin kendisi ve T3 Vakfı hakkında yaptığı habere anında karşılık verdi. Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Doğru değil, yalan, iftira. Ama size çamur atabilme fırsatı sunan her yalana depar atmaktan vazgeçer misiniz ondan emin değilim!" dedi.

T24 Gazetesi'nin aslı olmayan haberi hakkında açıklama yapması bekleniyor.

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