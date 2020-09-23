  • $7,6713
  • 8,9743
  • 464.878
  • 1096.16
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
23 Eylül 2020 Çarşamba 07:58 | Son Güncelleme:

Suudi Arabistan'dan umre açıklaması! Tarih verildi

Suudi Arabistan'dan umre açıklaması! Tarih verildi
AA

Suudi Arabistan'da koronavirüs önlemleri kapsamında durdurulan umre ziyaretleri 4 Ekim'den sonra kademeli olarak başlatılacak.

Suudi Arabistan, koronavirüs önlemleri kapsamında yaklaşık 6 aydır durdurduğu umre ziyaretlerini 4 Ekim'den itibaren kademeli olarak başlatacağını duyurdu.

AA'nın Suudi Arabistan resmi haber ajansına dayandırdığı habere göre, İçişleri Bakanlığından bir kaynak, 4 Ekim'den itibaren ülke içinden umre yapmak isteyenler için Mescid-i Haram'ın kapasitesinin yüzde 30'unun (günlük 6 bin kişi) açılacağını, 18 Ekim'den itibaren ise Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'deki Ravza-i Şerif'in yüzde 75 kapasiteyle ülke içinden ziyaretçileri kabul edeceğini açıkladı.

Kasım ayının başından itibaren ise yurt içi ile yurt dışından umre ve ibadet için gelenlerin kabul edilmeye başlanacağını belirten kaynak, bu aşamada Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'nin Kovid-19 önlemleri alınarak tam kapasiteyle ibadete açılacağını ifade etti.

İçişleri Bakanlığı kaynağı, Kovid-19 riski bulunmayan ülkelerden kademeli olarak ziyaretçi kabul edileceğini söyledi.

Kovid-19 salgını nedeniyle bu yıl hac ibadeti sadece Suudi Arabistan'da yaşayanlarla sınırlı tutulmuş, yurt dışından hacı adayı kabul edilmemişti.

<p>CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk Tabipleri Birliğini (TTB) ziyaret etti. Kahvelerin açı

Kılıçdaroğlu'ndan kahvedeki oyun yasaklarına çözüm: Her oyunda sıfır, yeni bir kağıt açacaksın!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kars'ta kuşlar elektrik tellerini istila etti

23 Eylül Çarşamba burç yorumları

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.