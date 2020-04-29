Suudi Arabistan'dan getirilen 336 kişinin gözetim süresi sona erdi

Yeni tipi korona virüs (Covid-19) salgını ile birlikte dünyanın birçok farklı noktasında bulunan Türk vatandaşları Türkiye’ye getirildi. 14 Nisan tarihinde de Suudi Arabistan’da bulunan Türk işçiler ve öğrenciler özel uçakla getirildikleri Malatya’da Kredi Yurtlar Kurumu Müdürlüğüne bağlı öğrenci yurdunda 14 gün süreyle karantina altına alındı.

Bu süre zarfında tüm ihtiyaçları karşılanan Türk vatandaşları, 14 günlük gözetimin ardından bugün sabah saatlerinde AFAD’ın koordinasyonu ile memleketlerine uğurlandı. Karantina süresince hiçbir sorun yaşamadıklarını ve çok iyi ağırlandıklarını belirten vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve tüm yetkililere teşekkür etti.

(İHA)