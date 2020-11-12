Süt toplama merkezindeki rezil görüntüler için karar verildi: Sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi

Konya'da süt toplama merkezindeki rezil görüntüler için gelen son dakika haberinde, süt banyosu yaparken çekilen görüntülerinin ortaya çıkmasının ardından gözaltına alınıp çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut isimli işçiler tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.

Sabah'ta yer alan habere göre, süt banyosu görüntülerinin failleri hakkında yeni bir gelişme yaşandı ve şahıslar serbest bırakıldı. Firmaya 13 bin 934 lira da idari para cezası uygulandı.

İFADELERİ DE ORTAYA ÇIKTI

İki şüpheli hem emniyette hem de savcılık ve nöbetçi hakimlikte verdikleri ifadelerinde tankın içerisindekinin süt olmadığını, içerisinde dezenfektan ve sıcak su bulunduğunu ileri sürdü.

TAHLİYE OLDULAR

6 Kasım günü çıkarıldıkları 4. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanan Emre Sayar ve Uğur Turgut, 5 gün sonra dün akşam saatlerinde bulundukları cezaevinden tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Öte yandan soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcılığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerinin firmadaki denetimlerinin sürdüğü öğrenildi.