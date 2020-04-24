Süt helvası (Bursa helvası) tarifi nasıl yapılır, malzemeleri neler? Bursa süt helvası tarifi ve yapılışı sizlerle…

Süt helvası tarifi nasıl yapılır? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Oruç ibadetini yerine getiren müminler akşam ezanının okunması ile birlikte oruçlarını açacaklar. İftar sofrasında yemekten hemen sonra ise mideyi yormayacak hafif bir tatlı aranıyor. Bursa süt helvası tarifi işte tam bu noktada devreye giriyor. Diğer helvalardan farkıyla ve lezzetiyle öne çıkan süt helvası tarifi ve yapılışı sizlerle…

SÜT HELVASI TARİFİ İÇİN MALZEMELER

2 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı un

2 buçuk su bardağı süt

3⁄4 su bardağı toz şeker

1 paket vanilya

SÜT HELVASI TARİFİ YAPILIŞI

-Tereyağını bir tencereye alıp eritin ve üzerine unu ekleyip 2-3 dakika kavurun. Sütü yavaşça ekleyip sürekli karıştırın.

-Toz şekeri ilave edip kaynatın. Son olarak vanilyayı ekleyip karıştırın ve ocaktan alın.

-Karışımı güveç kaplarına paylaştırın. Önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzeri iyice kızarıncaya kadar pişirin.

BURSA SÜT HELVASI PÜF NOKTALARI

Helvayı hazırlarken dikkat edilmesi gereken nokta unu sürekli karıştırmaktır. Bu işlem için tahta kaşık kullanabilirsiniz.

Unun kokusu çıkana kadar kavurma işlemine devam edilmelidir.

Topaklanma oluşmaması için sütü eklerken karıştırma işlemini hızlandırın.