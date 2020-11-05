Süt fabrikasında büyük rezalet: Tarım ve Orman Bakanlığı harekete geçti

Konya'da bulunan bir süt fabrikasında çekilen görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler Tarım ve Orman Bakanlığını harekete geçirdi.

Sabah'ta yer alan haberde Konya'da süt fabrikasında çalışan bir şahsın, süt kazanına girerek banyo yaptığı anların kaydedildiği görüntüler, Uğur Turgut tarafından paylaşıldı.

SÜT KAZANINDA BANYO YAPTI

Kemal Sunal'ın Sakar Şakir isimli filminin bir sahnesinde 'Marmara Kamil' karakterinin replikleriyle yayınlanan görüntülerde, fabrika çalışanının kazana çıplak bir şekilde girdiği görüldü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Süt kazanının içerisinde süt banyosu yapan şahsın görüntülerine, sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI HAREKETE GEÇTİ

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde;

Konya'daki bir süt üretim tesisinde olduğu ileri sürülen halk sağlığını ve gıda güvenliğini hiçe sayan görüntüler üzerine söz konusu işletmeye ekiplerimiz ivedilikle yönlendirilmiştir. Gelişmeler, kamuoyu ile paylaşılacaktır.