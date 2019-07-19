Erbil'deki hain saldırının detayları ortaya çıktı

Irak’ın Erbil kentinde silahlı saldırıda şehit olan diplomat Osman Köse’nin cenazesi Ankara’ya gönderildi. Türk heyeti restoranda inceleme yaptı. Olaya dair detaylar da ortaya çıktı. Buna göre sahte plakalı araçla gelen 3 kişiden 2’si restorana girerken 2’si kapının önünde bekledi.

Hesabı isteyince vurdular

Saldırganlar, Türk diplomatın hemen yan masasına oturarak sipariş verdi, Köse’nin hesabı istemesiyle harekete geçti. Saldırganların biri belinden çıkardığı susturucu silahla yakın mesafeden doğrudan Türk konsolosluk görevlisini hedef aldı.

Bu sırada ayağa kalkan 2 Iraklı müşteri de yaralandı. Türk diplomatla birlikte olduğu belirtilen bir korumanın saldırganlara doğru ateş açtığı ve bir saldırganın kaçmaya çalışırken yaralandığı öğrenildi. Erbil Emniyeti Köse'yi şehit edenin Diyarbakır doğumlu Mazlum Dağ (27) olduğunu açıkladı.

Bayrama dönecekti

Şehit Osman Köse’nin 6 aylık geçici görevlendirme kapsamında 5 ayını tamamladığı ve Kurban Bayramı öncesi Türkiye’ye döneceği öğrenildi. Evli ve 1 çocuk babası Köse, Ankara’da görevine devam etmeyi planlamıştı.

Irak’tan Erdoğan’a taziye telefonu

Irak’tan Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a taziye telefonu geldi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak Erbil’de düzenlenen saldırıda şehit edilen Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomat için hem kendisi hem de Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih adına taziyede bulundu.