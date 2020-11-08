Şuşa'nın haritaki yeri: Azerbaycan için Şuşa'nın önemi nedir, nerede?

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Şuşa kentini işgalden kurtardığını duyurdu. Stratejik öneme sahip olan Şuşa Ermeni işgali altındadır. Kafkasya'nın incisi konumunda büyük önem arz ediyor. Peki, Şuşa nerede? İşte haritadaki yeri...

AZERBAYCAN İÇİN ŞUŞA'NIN ÖNEMİ NEDİR?

Bu günün Azerbaycan tarihinde önemli bir gün olarak kalacağını vurgulayan Aliyev, "Şuşa'nın Azerbaycan tarihinde özel yeri var. Şuşa sadece Azerbaycan'ın değil tüm Kafkasya'nın incisidir. 28 yıl sonra Şuşa'da ezan sesi duyulacak." dedi.

Şuşa, Ermenistan tarafından 8 Mayıs 1992'de işgal edilmişti.

1752'de Karabağ hanı Penahali han tarafından kurulan Şuşa, hem çok sayıda tarihi anıta sahip olduğu için hem de çok sayıda seçkin bilim ve kültür adamının burada doğması dolayısıyla sadece Şuşalılar için değil, tüm Azerbaycanlılar için önemli bir kent.

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da 27 Eylül'de başladığı operasyonda, 4 kent merkezi, 3 kasaba ve 220 civarında köy ile bazı önemli tepeleri Ermenistan'ın işgalinden kurtarmıştı.

ŞUŞA HARİTAKİ YERİ

Şuşa, Azerbaycan tarih ve kültürünün simgelerinden olan bir şehir olmanın yanı sıra hem bölgeye hakim coğrafi konumu hem de Dağlık Karabağ'ın en büyük şehri Hankendi'ne giden yolun üzerinde bulunduğu için stratejik önem de taşıyor.