Survivor son bölümde şok kavga! 24 Nisan Survivor ödül oyununu kim kazandı?

Survivor ödül oyununu kim kazandı sorusuna Survivor izleyicileri yanıt arıyor. 24 Nisan Survivor son bölüm izleyenler TV 8’in sevilen yarışma programı Survivor’da ödül oyununu kim kazandı sorusuna yanıt arıyor. Türkiye-Yunanistan konsepti ile ekranlara gelen Survivor 2019'da birleşme partisi sonrası rekabet daha fazla kızıştı. Yarışmanın son bölümlerinde yarışmacılar arasındaki diyaloglarda tansiyon giderek yükselmeye başladı. Survivor 2019'un 24 Nisan tarihli 55. bölümünde yarışmacılar yiyecek ödülü ve bil bakalım oyunu için karşı karşıya geldi.

SURVİVOR’DA YUSUF ATAKAN KAVGASI

Survivor son bölümde siyah takımda yer alan Atakan ile Yusuf arasında tartışma yaşandı. Yusuf, iletişim ödülünde Atakan’ın arkadaşı ile yaptığı konuşmayı hatırlatarak alındığını söyledi. İkili arasında bu sözlerin ardından beklenmedik bir tartışma yaşandı.

Tansiyonun yükseldiği anlarında ardından, Atakan yere düşerek fenalaştı. Sağlık ekipleri Atakan’a hemen müdahale etti.

SURVİVOR ÖDÜL OYUNU

Murat Ceylan: Arkadaşlar yeni oyunumuza hoş geldiniz. Güzel bir ödül bugün yine sizi bekliyor. Son ödül oyununda talihsiz anlar yaşandı. Bu konu hakkında ekipçe bir toplantı yapıldı. Hikmet ve Yusuf gerginliği sonucu kamera kayıtlarına bakıldı. Görüntüler sonucu Hikmet ve Yusuf 3’er oyunda yer almayacak ve 3 oyunun ödülünden de yararlanamayacak. Her iki oyuncu da bir kez daha talihsiz olaylara sebebiyet verse hiç istemediğimiz kararlar almak zorunda kalacağız. Survivor’da görmek isteyeceğimiz şey şiddet görüntüleridir.

Seda: Bugün moralliyiz. Kaybettiğimizde birbirimizi suçlamıyoruz. Hep birlikte kaybetmeyi biliyoruz. Biz hergün buraya kazanmak için geliyoruz. Bugün de kazanmak istiyoruz.

Survivor’da ödül oyununu beyaz takım kazandı.

Beyaz takım: 10 – Siyah takım: 8

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye-Yunanistan'ın 24 Nisan 2019 tarihli 55. bölümünde Türk yarışmacılar bil bakalım yarışmasında yarıştı. Survivor yarışmacıları kendilerine her konudan kendilerine yöneltilen farklı sorulara yanıt aradı. Oyunun sonunda kazanan isim açlık butonuna basıp açlıklarını dindirdi. Bil bakalım oyununun bu haftaki kazananı beyaz takım oldu.

ATAKAN VE YUSUF TARTIŞTI

Öte yandan Survivor 2019'un 55. bölümünde Atakan ve Yusuf arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Atakan bir anda yere yığıldı. Sağlık ekipleri Atakan'a hemen müdahalede bulunurken, diğer yarışmacı kısa süreli korku yaşadı.

SURVİVOR'DA YİYECEK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor 2019'un 24 Nisan tarihli 55. bölümünde yarışmacılar kıymalı börek ve yaşam evi için rakiplerine karşı mücadele verdi. Kıyasıya rekabetin yaşandığı oyunda kazanan yarışmacılar gecenin sonunda belli olacak.