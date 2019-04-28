Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? 28 Nisan Survivor eleme adayları kim oldu?

28 Nisan Survivor eleme adayları kim oldu sorusuna Survivor sevenler yanıt arıyor. Survivor’da dokunulmazlığı kim kazandı? TV 8’in sevilen yarışması Survivor 2019 Türkiye Yunanistan’da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. TV 8 ekranlarında yıllardır Acun Ilıcalı’nın sunumuyla yayınlanan Survivor’da, pazar günü oynanan dokunulmazlık oyunu nefesleri kesti. Bu kez seramik kırma oyunu vardı. Yarışmacılar önce zorlu parkuru aşıp ardından hindistan cevizleri ile yüksekten seramikleri kırmaya çalıştı. 6-6’ya kadar yarışmanın başabaş geçtiğini söyleyebiliriz. Ardından 7-6 beyaz takım öne geçti.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Oynanan oyunlar nefes keserken Seda ile Elpida karşı karşıya kaldı. Kazanan Seda olduğu ve beyaz takımı 9-8 öne taşıdı. Artık iki takımın da en iyileri galibiyet için yarışacaktı.

Büşra ile Dalaka arasındaki oyun müthiş ve unutulmazdı. Dalaka rakibine parkurda büyük fark attı. Ancak Büşra o kadar seri ve başarılı atışlar yaptı ki bir anda öne geçip sayıyı takımına kazandırdı. Dokunulmazlığı kazanan yine beyaz takım oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

Survivor’da eleme adayları siyah takımdan belirlenecek. Adaylar henüz açıklanmadı ancak açıklandığı takdirde haberimizde yer alacak.

SURVİVOR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? 27 NİSAN

BÜŞRA İLE SABRİYE ARASINDA TARTIŞMA

Survivor Türkiye Yunanistan beyaz takımda Büşra ile Sabriye arasında tartışma yaşandı. Sabriye, Büşra'nın konsey hesabı yaptığını ve ikili oynadığını söyledi...

ATAKAN'DAN ÖZ ELEŞTİRİ

Survivor Türkiye Yunanistan'da son dönemde olayların merkezindeki isimlerden olan Atakan öz eleştiride bulundu. 'Benliğimi kaybettim' diyen Atakan en kısa sürede toparlanacağını söyledi.

SURVİVOR'DA ERZAK ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan erzak oyunu için yarışmacılar kıyasıya mücadele ettiler. Survivor'da erzağı kazanan takım büyük moral toplayacaktı. Survivor 2019’da rekabet giderken artarken, siyah takım ve beyaz takım erzak oyunu için yarıştılar.

Survivor Türkiye Yunanistan’ın 56. bölümünde erzak oyununu 10'a 4 siyah takım kazandı.

DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?

Survivor Türkiye Yunanistan’da siyah ve beyaz takım 27 Nisan 2019 Cumartesi günü dokunulmazlık için mücadele ettiler. İlk dokunulmazlık oyunu her iki takım açısından oldukça önem taşıyordu. Dokunulmazlık oyununda her iki takım kıyasıya mücadele ettiler.

Survivor 2019’un 56. bölümünde dokunulmazlığı 10'a 5 beyaz takım kazandı.