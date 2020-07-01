01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:19 | Son Güncelleme:
Survivor 2020 yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafına 10 milyon yorum yapıldı
Fenomen yarışma programı Survivor 2020'deki performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'da yeni bir rekora imza attı. Profilinde 1.7 milyon takipçisi olan yakışıklı oyunun paylaşımına 10 milyon yorum yapıldı.
Survivor 2020 yarışmasındaki başarılı performansı ile finale aday gösterilen oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'da rekor kırdı.
Yağcı'nın gönderisinin (post) altına tam 10 milyon yorum yapıldı. Instagram'da yeni bir rekor kırıldı.
İşte Barış Murat Yağcı'nın yorum ve beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf...