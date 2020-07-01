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  • Survivor 2020 yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafına 10 milyon yorum yapıldı
01 Temmuz 2020 Çarşamba 14:19 | Son Güncelleme:

Survivor 2020 yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafına 10 milyon yorum yapıldı

Survivor 2020 yarışmacı Barış Murat Yağcı'nın fotoğrafına 10 milyon yorum yapıldı

Fenomen yarışma programı Survivor 2020'deki performansı ile dikkatleri üzerine çeken oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'da yeni bir rekora imza attı. Profilinde 1.7 milyon takipçisi olan yakışıklı oyunun paylaşımına 10 milyon yorum yapıldı.

Survivor 2020 yarışmasındaki başarılı performansı ile finale aday gösterilen oyuncu Barış Murat Yağcı'nın hayranları Instagram'da rekor kırdı.

Yağcı'nın gönderisinin (post) altına tam 10 milyon yorum yapıldı. Instagram'da yeni bir rekor kırıldı.

Takipçi sayısı 1.7 milyon olan oyuncu Barış Murat Yağcı'nın paylaşımına gelen 10 milyon yorum magazine gündemine bomba gibi düştü.

Oyuncunun paylaşımı adeta yorum yağmuruna tutuldu. Öyle ki bu rakam dünyaca ünlü star Selana Gomez ve futbolcu Diego Costa'yı bile solladı.

İşte Barış Murat Yağcı'nın yorum ve beğeni yağmuruna tutulan o fotoğraf...

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