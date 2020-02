Survivor 2020 kadrosu: Survivor'da kimler var? İşte Ünlüler-Gönüllüler kadrosu

Survivor’da kimler var? sorusu 2020 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında yerini aldı. Survivor yarışmacıları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Sevilen yarışma programı bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler formatında yapılacak. Ünlüler Takımı içerisinde televizyon ve spor dünyasından tanınan isimler bulunuyor. Gönüllüler Takımında dikkat çeken isimler arasında Yasin Obuz ve Tayfun Erdoğan bulunuyor.

SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?

ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

MERT ÖCAL

Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.

En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakterine hayat veriyor.

UĞUR PEKTAŞ

Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu.

2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.

Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.

ŞAZİYE İVEGİN ÜNER - MİLLİ BASKETBOLCU

SERCAN YILDIRIM - MİLLİ FUTBOLCU

DERYA CAN - DÜNYA SERBEST DALIŞ REKORTMENİ

PARVİZ ABDULLAYEV - PROFESYONEL KİCK BOKSÇU

Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev, profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49’undan galibiyetle ayrılırken 6’sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.

AYCAN YANAÇ - MİLLİ FUTBOLCU

Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.

ELİF GÖREN- MİLLİ ATLET

BARIŞ MURAT YAĞCI - OYUNCU

Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.Milano, Brezilya ve İsviçre’de modellik yapan Barış Murat Yağcı, Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinin kadrosunda yer aldı.

İzmir’de basketbola başladı. 2003-2004’te Efes Pilsen’e geçerek forvet olarak oynadı. Bunu Pertevniyal takımı takip etti. Sekiz sene basketbol oynadıktan sonra üç sene önce geçirdiği aşil tendonu ve çapraz bağlarındaki sakatlıklar yüzünden basketbolu bırakmak zorunda kaldı.

Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.

İlk 20'ye kadar kaldı ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildi.

TUĞBA MELİS TÜRK - OYUNCU

ERSİN KORKUT – OYUNCU

GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI

YASİN OBUZ

CEMAL CAN CANSEVEN

CEYHUN UZUN

EVRİM KEKLİK

FATMA GÜNAYDIN

MAKBULE GÜNAYDIN

MERYEM KASAP

NİSA BÖLÜKBAŞI

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ

TAYFUN ERDOĞAN

BURAK YURDUGÖR