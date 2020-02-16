Survivor 2020 kadrosu: Survivor'da kimler var? İşte Ünlüler-Gönüllüler kadrosu
Survivor 2020 kadrosunda kimlerin olduğu merak ediliyor. Survivor’da kimler var? TV 8’de yayınlanan yarışma her yıl farklı konseptlerde yapılıyor. Bu yıl Ünlüler Takımı ve Gönüllüler Takımı arasında heyecanlı bir mücadele yaşanacak. Acun Ilıcalı yarışmacılar ile ilgili bilgi verirken ilk olarak Ünlüler Takımında yer alan Ersin Korkut’u duyurmuştu. İşte Survivor yarışmacılarının tamamı…
Survivor’da kimler var? sorusu 2020 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında yerini aldı. Survivor yarışmacıları arasında kimlerin olduğu merak ediliyor. Sevilen yarışma programı bu yıl Ünlüler ve Gönüllüler formatında yapılacak. Ünlüler Takımı içerisinde televizyon ve spor dünyasından tanınan isimler bulunuyor. Gönüllüler Takımında dikkat çeken isimler arasında Yasin Obuz ve Tayfun Erdoğan bulunuyor.
SURVİVOR 2020 KADROSUNDA KİMLER VAR?
ÜNLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
MERT ÖCAL
Mert Öcal, 29 Eylül 1982 tarihinde İstanbul'da doğdu. "Best Model of Turkey" seçilden sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.
En son Arka Sokaklar dizisinde Tarık karakterine hayat veriyor.
UĞUR PEKTAŞ
Uğur Pektaş, 16 Nisan 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Anne- babası 13 yaşındayken boşandı. Yoga, aikido ve tai chi sporları yaptı. Kocaeli Üniversitesi Otelcilik Bölümü'nde okudu.
2005 yılında Kanal D'de yayınlanan Acun Ilıcalı'nın hazırlayıp sunduğu Survivor Türkiye yarışmasında birinci oldu. Sonrasında da oyunculuğa başladı. Kuşdili ve Düşler ve Gerçekler dizilerinde yer aldı. Arka Sokaklar dizisi ile büyük ses getirdi. Arka Sokaklar dizisinin yönetmenliğini Orhan Oğuz yaptı, başrollerde ise Zafer Ergin, Şevket Çoruh, Özgür Ozan, Uğur Pektaş, Alp Korkmaz, İlker İnanoğlu, Gamze Özçelik, Berk Oktay, Çağla Kubat oynadı.
Uğur Pektaş, 19 Haziran 2008 tarihinde, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Gamze Özçelik ile evlendi. 30 Ocak 2010 tarihinde Murathan adında bir oğlu olmuştur. 26 Aralık 2011 tarihinde boşanmıştır.
ŞAZİYE İVEGİN ÜNER - MİLLİ BASKETBOLCU
SERCAN YILDIRIM - MİLLİ FUTBOLCU
DERYA CAN - DÜNYA SERBEST DALIŞ REKORTMENİ
PARVİZ ABDULLAYEV - PROFESYONEL KİCK BOKSÇU
Parviz Abdullayev 5 Ocak 1986 tarihinde Azerbaycan'da dünyaya geldi. Kobra lakabıyla ün salan ve "Cobra" kickboks kulübüne liderlik eden Parviz Abdullayev, profesyonel olarak 55 dövüşe katıldı. Bu dövüşlerin 49’undan galibiyetle ayrılırken 6’sında mağlubiyet yaşadı. 2010 yılında Azerbaycan'da yılın ilk 10 sporcusundan biri ilan edildi. Parviz Abdullayev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından spordaki başarısından dolayı yeni bir daire ile ödüllendirildi. 2013 yılından bu yana Olağanüstü Haller Bakanlığı Spor Sağlıklı Merkezinde katkıda bulunmaktadır. Gabala Spor Kulübü'nü temsil etmektedir. Evli ve 2 oğlu var.
AYCAN YANAÇ - MİLLİ FUTBOLCU
Aycan Yanaç, 21 Kasım 1998 yılında Almanya’nın Nünberg şehrinde dünyaya geldi. Ülkemizde A Milli Kadın futbol takımında forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynuyor. Futbola Nünberg’le başlayan Aycan Yanaç, kariyerine daha sonra Köln’de devam etti.
ELİF GÖREN- MİLLİ ATLET
BARIŞ MURAT YAĞCI - OYUNCU
Barış Murat Yağcı, 1991 yılında İzmir’de doğmuştur. Eğitimini Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Spor Yönetimi bölümünde eğitimine ikinci kez devam etmektedir. Hayatının dönüm noktası olan Efes Pilsen Spor Kulübünde profesyonel olarak basketbol oynamıştır.Sakatlandıktan sonra basketbol hayatına veda etmek zorunda kalan Barış Murat Yağcı, bir dönem modellik yapmıştır.Milano, Brezilya ve İsviçre’de modellik yapan Barış Murat Yağcı, Kiralık Aşk, Kocamın Ailesi ve Şevkat Yerimdar dizilerinin kadrosunda yer aldı.
İzmir’de basketbola başladı. 2003-2004’te Efes Pilsen’e geçerek forvet olarak oynadı. Bunu Pertevniyal takımı takip etti. Sekiz sene basketbol oynadıktan sonra üç sene önce geçirdiği aşil tendonu ve çapraz bağlarındaki sakatlıklar yüzünden basketbolu bırakmak zorunda kaldı.
Best Model of Turkey yarışmasına katıldı ve birinci seçildi. Yapımcıların dikkatini çekmeyi başardı ve oyunculuk eğitimi aldı.
İlk 20’ye kadar kaldı ancak sağlık sorunları nedeniyle yarışmadan çekildi. Milano, Brezilya ve
TUĞBA MELİS TÜRK - OYUNCU
ERSİN KORKUT – OYUNCU
GÖNÜLLÜLER TAKIMI YARIŞMACILARI
YASİN OBUZ
CEMAL CAN CANSEVEN
CEYHUN UZUN
EVRİM KEKLİK
FATMA GÜNAYDIN
MAKBULE GÜNAYDIN
MERYEM KASAP
NİSA BÖLÜKBAŞI
SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ
TAYFUN ERDOĞAN
BURAK YURDUGÖR