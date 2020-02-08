Survivor 2020 fragmanı yayında! Survivor 2020 fragmanı izleme linki haberimizde..
Survivor 2020 fragmanı yayınlandı. Survivor tutkunlarının heyecanla beklediği fragman yayınlandı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 fragmanında ünlüler ve gönüllüler kadrosu yer aldı. Survivor 2020 fragmanı izleme linki haberimizde..
Survivor 2020 fragmanı yoğun ilgi görüyor. Survivor tutkunlarının heyecanla beklediği fragman yayınlandı. 16 Şubat 2020 tarihinde başlayan Survivor 2020 fragmanında ünlüler ve gönüllüler kadrosu yer aldı. Survivor 2020 fragmanı izleme linkine haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
SURVIVOR 2020 ÜNLÜLER TAKIMI FRAGMANI İZLEME LİNKİ
SURVIVOR 2020 GÖNÜLLÜLER TAKIMI FRAGMANI İZLEME LİNKİ
SURVIVOR 2020 KADROSU
Mert Öcal - Oyuncu
Şaziye İvegün Üner - Milli Basketbolcu
Uğur Pektaş -
Sercan Yıldırım - Milli futbolcu
Derya Can - Dünya Serbest Dalış Rekortmeni
Parvız Abdullayev - Profesyonel Kick Boksçu
Aycan Yanaç - Milli futbolcu
Elif Gören- Milli atlet
Barış Murat Yağcı - Oyuncu
Tuğba Melis Türk - Oyuncu
Ersin Korkut - Oyuncu
Fatma
Burak
Meryem
Sadık Ardahan
Evrim
Cemal Can
Makbule
Ceyhun
Tayfun Erdoğan
Nisa
Yasin Obuz