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  3. Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Suruç Belediye Başkan vekiline suikast hazırlığındaki terörist yakalandı

Suruç Belediye Başkanvekiline suikast hazırlığındaki Mazlum Muhammed Ali isimli terörist Şanlıurfa’da yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Suriye’de PKK/KCK/PYD/YPG terör örgütü içerisinde faaliyet gösteren Mazlum Muhammed Ali isimli Suriye uyruklu teröristin Türkiye'ye geçiş yaptığı, önümüzdeki günlerde Suruç ilçesi başta olmak üzere Türkiye’de sansasyonel eylem gerçekleştirme hazırlığında olduğu bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

İstihbarat ve terörle mücadele ekiplerinin çalışması sonucu, Mazlum Muhammed Ali isimli teröristin Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kaldığı yer tespit edildi.

Teröristin kaldığı yere düzenlenen operasyonda teröristle birlikte, yardım ve yataklık yapan 3 kişi yakalandı.

BELEDİYE BAŞKANVEKİLİNE SUİKAST EYLEMİ

Teröristin, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde gerçekleştirilen sorgusunda, "Yaklaşık 2 gün önce Türkiye'ye giriş yaptığı, yakalanmasaydı önümüzdeki günlerde Suruç Belediye Başkan vekiline suikast eylemi gerçekleştireceği, kendisini eylem yapmak amacıyla Şaban kod adlı teröristin görevlendirdiği, sınırdan geçişinin ve Suruç’ta kaldığı evin bu terörist tarafından ayarlandığı, eylem için 2 bin 100 dolar para verdiği, eylemi gerçekleştirmesi durumunda ise örgütten 10 bin dolar alacağı" öğrenildi.

Teröristin kaldığı yerde ele geçirilen malzemeler incelenmek üzere Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TRT Haber

 


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