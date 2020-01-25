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  3. Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda 9 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor

Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda 9 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor

Sürsürü Mahallesi'ndeki enkazda 9 kişiye ulaşma çalışmaları sürüyor

Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde merkezde bulunan Sürsürü Mahallesi'ndeki Dilek Sitesi'nde çöken 2 binanın enkazının altında kalan 9 kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, dün saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından merkezdeki Sürsürü Mahallesi'nde bulunan Dilek Sitesi'ndeki çöken 2 binanın enkazında kalan 9 kişinin kurtarılması için ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İş makineleriyle beton bloklar kaldırılırken, ekipler de kovalarla molozları boşaltıyor. Ekipler ayrıca hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle çalışmalara devam edebilmek için ısınmak amacıyla bölgede ateş yaktı. 

(AA)


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