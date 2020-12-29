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  • Suriye'ye TSK'dan zırhlı araç ve komandolar sevk edildi
29 Aralık 2020 Salı 17:44 | Son Güncelleme:

Suriye'ye TSK'dan zırhlı araç ve komandolar sevk edildi

Suriye'ye TSK'dan zırhlı araç ve komandolar sevk edildi
DHA

TSK tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'ye, zırhlı araç ve komandolar sevk edildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından, Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'ye, zırhlı araç ve komandolar sevk edildi.

DHA'da yer alan habere göre, Türkiye'nin çeşitli kentlerinden yola çıkan komando birlikleri yanlarında zırhlı araç ve mühimmat taşıyan kamyonlarla Kilis'e ulaştı.

Güvenlik önlemleri arasında kente gelen birlikler, daha sonra Kilis’in Elbeyli ilçesinde bulunan Çobanbey Sınır Kapısı'ndan Suriye'ye geçiş yaptı. Sınırı geçen birliklerin, Fırat Kalkanı Harekatı ile güvenli hale getirilen bölgelerde görevlendirilecekleri belirtildi.

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