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  3. Suriye'ye tank sevkiyatı! Üs bölgelerinde konuşlandırılacaklar

Suriye'ye tank sevkiyatı! Üs bölgelerinde konuşlandırılacaklar

Suriye'ye tank sevkiyatı! Üs bölgelerinde konuşlandırılacaklar

Türkiye'nin çeşitli illerindeki birliklerden sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep'in İslahiye ilçesine ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen tankların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, güvenlik önlemleri eşliğinde İslahiye'ye ulaştı.

ÜS BÖLGELERİNDE KONUŞLANDIRILACAK

İslahiye- Hassa yolunda Hatay yönünde ilerleyen konvoydaki tankların, Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan geçirilerek, Suriye'deki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

DHA


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