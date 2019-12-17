Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK-YPG'li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu açıklandı.

AA