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  3. Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK-YPG'li terörist teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK-YPG'li terörist teslim oldu

Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK-YPG'li terörist teslim oldu

Milli Savunma Bakanlığı: Güvenlik güçlerimizin kararlı operasyonları neticesinde PKK’lı teröristler teslim olmaya devam ediyor. Son olarak Suriye’nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG’li terörist daha Mardin/Nusaybin ve Kızıltepe’deki hudut karakollarımıza teslim oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin kararlı operasyonları neticesinde PKK'lı teröristlerin teslim olmaya devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan 3 PKK/YPG'li terörist daha Mardin'in Nusaybin ve Kızıltepe ilçelerindeki hudut karakollarına teslim olduğu açıklandı.

AA


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