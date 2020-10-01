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  • Suriye'nin kuzeyindeki Bab'a saldıracaklardı... Terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi!
01 Ekim 2020 Perşembe 00:34 | Son Güncelleme:

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'a saldıracaklardı... Terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi!

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'a saldıracaklardı... Terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi!
AA

Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.

Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın doğusundaki Diklebaş bölgesinde, SMO askerlerinin cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. SMO askerleri ile çatışan teröristler püskürtüldü.

AA'nın aktardığı habere göreterör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.

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