01 Ekim 2020 Perşembe 00:34 | Son Güncelleme:
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'a saldıracaklardı... Terör örgütü YPG/PKK'nın sızma girişimi engellendi!
AA
Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da, sızma girişiminde bulunan YPG/PKK'lı teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) askerlerince engellendi.
Terör örgütü YPG/PKK, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab’ın doğusundaki Diklebaş bölgesinde, SMO askerlerinin cephe hatlarına sızma girişiminde bulundu. SMO askerleri ile çatışan teröristler püskürtüldü.
AA'nın aktardığı habere göre, terör örgütü YPG/PKK, işgal ettiği Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinden, terörden arındırılan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine saldırılar gerçekleştiriyor.