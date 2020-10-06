Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla terör saldırısı! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçesinde bomba yüklü kamyonla saldırı düzenlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen Fırat Kalkanı Harekatı ile terör örgütlerinden arındırılan Suriye'nin El Bab kentinde, PKK/YPG'li teröristler tarafından bomba yüklü kamyonla saldırı yapıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 11 sivil hayatını kaybetti, 40'tan fazla kişi de yaralandı.

Suriye'nin Halep kentinin El Bab ilçesinde öğle saatlerinde sivillerin yoğunlukla bulunduğu bölgede park halindeki bomba yüklü kamyon, uzaktan kumandayla infilak ettirildi. Şiddetli patlamada bazı binalar yıkıldı, çok sayıda ev ve iş yeri de hasar gördü. Patlamada, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 11 sivil yaşamını yitirdi, 40'tan fazla kişi de yaralandı. Yaralılar, bölgeye sevk edilen ambulanslarla El Bab ve Çobanbey bölgesindeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Bazı kişilerin yıkılan binaların altında kaldığı, sivil savunma ekipleri tarafından kurtarma çalışması başlatıldığı belirtildi.

Yerel güvenlik güçleri, saldırının, son zamanlarda işgali altındaki Tel Rıfat bölgesinden sık sık El Bab'ı hedef alan terör örgütü PKK/YPG tarafından düzenlendiğini ve faillerinin yakalanmasına çalışıldığını bildirdi.