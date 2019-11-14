Suriyeliler Mehmetçik’in gelişinden memnun

Uluslararası araştırma şirketi Gallup tarafından, 13-25 Ekim’de Rakka ve Haseke illerindeki 600 kişi ve bölgedeki köylerden geçici olarak ayrılan 100 Kürt sakinine, “Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı ve ABD askeri birliklerinin çekilmesiyle” ilgili sorular soruldu. Ankete katılan 600 kişiden yüzde 57’sinin Türkiye’nin Barış Pınarı Harekatı’nı desteklediği kaydedildi.

ABD’NİN ÇEKİLMESİ OLUMLU

Öte yandan ankete katılan Kürt sakinlerden harekata karşı çıkanların oranının yüzde 77, destekleyenlerin ise yüzde 23 olduğu ifade edildi. Katılımcıların yüzde 58’inin ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri birlikleri çekme kararını desteklediği kaydedildi. Kürt sakinlerden oluşan diğer gruptaki ankete katılanların ise yüzde 67’sinin bu karara karşı çıktığı kaydedildi. Ankette katılımcıların yüzde 55’inin Türkiye’nin bölgede olumlu etkisinin olduğunu düşündüğü ifade edildi. Ankete katılanların yüzde 69’unun “Eğer Beşşar Esad, bölgede daha fazla toprak ele geçirirse, hakların savunulması için şiddeti destekleyecekleri” görüşünden yana olduğu belirtildi.

Barış Pınarı Harekatı’nda halkın emniyetle evlerine dönmelerini sağlamak için SAS ve METİ timleri mayın/EYP tespit ve imha faaliyetlerine devam ediyor.

RESULAYN’DAN DUYGULANDIRAN KARE

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı kapsamında terörden arındırılan Suriye’nin Resulayn bölgesinde yaşayan yaşlı bir kadının elini öpen askerin fotoğrafını şu notla paylaştı: “11 Kasım 2019 Resulayn. Dünyanın hiçbir ordusunda yüreği seninkinden daha temiz, daha sağlam bir askere rast gelinmemiştir.”