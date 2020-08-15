Suriyeli aşiret liderleri Ankara'yı ziyaret etti

Ziyarette, Suriye ve Türkiye’de Suriyelilerin yaşadığı problemler konuşuldu. Terör örgütü PYD’nin bölgedeki varlığının da ele alındığı öğrenilen görüşmede, aşiretlerin ileri gelenleri, Türkiye’nin daha önce yaptığı çalışmaları sürdürmesini istedi. Kaplan’ın ise görüşmede, “Türkiye olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini” aktardığı belirtildi. Kaplan, Suriye’de yaşanan sorunların artık bitmesi için Türkiye’nin her zaman mücadele ettiğini ifade etti.