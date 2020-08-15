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15 Ağustos 2020 Cumartesi 08:00 | Son Güncelleme:

Suriyeli aşiret liderleri Ankara'yı ziyaret etti

Suriyeli aşiret liderleri Ankara'yı ziyaret etti
- OSMAN NURİ CERİT

Suriye'deki aşiret önderleri, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Ankara'da Şanlıurfa 22. Dönem Milletvekili Mahmut Kaplan'ı ziyaret ederek, yaşanan sorunlar hakkında bilgi verip destek istedi.

Ziyarette, Suriye ve Türkiye’de Suriyelilerin yaşadığı problemler konuşuldu. Terör örgütü PYD’nin bölgedeki varlığının da ele alındığı öğrenilen görüşmede, aşiretlerin ileri gelenleri, Türkiye’nin daha önce yaptığı çalışmaları sürdürmesini istedi. Kaplan’ın ise görüşmede, “Türkiye olarak ellerinden geleni yaptıklarını ve yapmaya da devam edeceklerini” aktardığı belirtildi. Kaplan, Suriye’de yaşanan sorunların artık bitmesi için Türkiye’nin her zaman mücadele ettiğini ifade etti.

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