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  3. Suriye'de yakalandı! Reyhanlı'nın faili rejimin ajanı çıktı
09 Eylül 2020 Çarşamba 02:20 | Son Güncelleme:

Suriye'de yakalandı! Reyhanlı'nın faili rejimin ajanı çıktı

Suriye'de yakalandı! Reyhanlı'nın faili rejimin ajanı çıktı

İçişleri Bakanı Soylu, 52 kişinin hayatını kaybettiği Reyhanlı katliamının aranan faillerinden terör örgütü THKP-C Acilciler üyesi Ercan Bayat'ın yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Reyhanlı’daki terör saldırısının sorumlularından, terörden arananlar listesinde mavi kategoride bulunan Ercan Bayat’ın yakalandığını bildirdi. Soylu yaptığı açıklamada “11 Mayıs 2013’te Reyhanlı’da canımız yanmıştı. Bunu üstlenen THKP-C Acilciler denen sinsi planlar yapan örgüt önderlerinin sorumlularından bir tanesi terörden arananlardan mavi kategoride olan Ercan Bayat’ı, Hatay Terörle Mücadele şubeye teslim ettiler” ifadelerini kullandı.Reyhanlı’da iki ayrı bombalı saldırı düzenlenmiş, saldırıda 52 kişi ölmüş, 146 kişi yaralanmıştı.

768 KİŞİ İKNA EDİLDİ

PKK’lı teröristlerin örgütten koparılmasına yönelik ikna çalışmalarıyla ilgili de bilgi veren İçişleri Bakanı Soylu, “2016’dan bugüne kadar tam 768 kişiyi ikna ederek dağdan indirdik” dedi. 

İSTİHBARAT ŞUBESİNDEN 

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre; Suriye’de yakalanan Ercan Bayat’ın üzerinden Esed rejimi kimliği çıktı. Kimliğin üzerinde “Suriye Cumhuriyeti Ordu ve Silahlı Kuvvetler Genel Komutanlığı İstihbarat Şubesi” bilgisi yer alıyor. 

4 PKK’LI İMHA EDİLDİ 

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kuzey Irak’ta 4 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. 

VAN’DA ‘YILDIRIM-10 NORDUZ’ OPERASYONU  

İçişleri Bakanlığınca Van’da 1040 personelin katılımıyla “Yıldırım-10 Norduz” operasyonu başlatıldı. Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 70 operasyonel timdeki 1040 personelin görev aldığı kaydedildi. Yıldırım 1-2-3-4-5-6-7-8-9 operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirildi. 

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