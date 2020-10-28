Suriye'de terör örgütü PKK işgalindeki kasabada halk sokağa döküldü

Suriye'nin doğusunda yer alan ve terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunan Deyrizor'un, Şıhely kasabasında halk sokağa döküldü. Rüşvet ve torpil ile memur alımının protesto edildiği olayda vatandaşlardan biri, yöneticileri meclisi kapatmakla tehdit etti.

DHA'nın haberine göre, Suriye'nin doğusundaki, terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Deyrizor'un Şıhely kasabasında halk isyana geçti. Sokağa taşan halkın öfkesi, terör örgütü PKK'nın paravan kuruluşu SDG'ye bağlı Mahalli Meclis'in halka hizmet etmemesi ve rüşvet ve torpil ile memur alınması konularına yönelik oldu.

MECLİSİ KAPATMA TEHDİTİ

Protestolarda bir vatandaş, Mahalli Meclis yöneticilerini meclisi kapatmakla tehdit etti. Söz konusu bölgede yaşayan kişi, “Rüşvet, torpil ile memur alıyorsunuz. Bizler yiyecek ekmek bulamıyoruz.” sözleriyle tepkisini dile getirdi.