Suriye'de göç dalgası endişesi: Azez'de YPG-PKK, İdlib'de Esed ve Rusya bombardımanı

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2016 yılında Türkiye’nin başlatmış olduğu Fırat Kalkanı Harekâtı ile Türkiye-Suriye sınırındaki terör örgütlerine büyük bir darbe indirilmişti. Geçen 3 yılla birlikte terör örgütlerinin de sürekli saldırılar düzenlediği Fırat Kalkanı Bölgesi, son zamanlarda terör örgütü YPG/PKK’nın hedefi haline geldi. TürkMedya Dijital Haber Merkezi Kıdemli Editörü Yaser Emre, terör saldırılarının hedefi haline gelen Fırat Kalkanı Bölgesi’ni gezerek yerel halk ile görüştü.





Rusya’nın Tel Rıfat’ta koruması altında olan terör örgütü YPG/PKK, son zamanlarda Türkiye’nin kontrolü altındaki Fırat Kalkanı Bölgesi’ne bomba yüklü araçlarla saldırılar düzenleyerek sivilleri ve bölgenin huzurunu hedef almaya başladı.

Terör örgütünün tüm saldırılarına rağmen bölgede hayat devam ediyor. Hayatın normale dönmesi için sağlık, eğitim ve hizmet alanlarında da yoğun katkıda bulunan Türkiye’nin destekleri sayesinde bölgenin nüfusu iki milyona yaklaştı.







Yaklaşık üç yıldır Azez’de İHH İnsani Yardım Vakfı’nın kurduğu mülteci kampında yaşayan Suriyeli Ammad, “Bölge, Türkiye sayesinde terör örgütlerinden temizlendi. Her şeye rağmen kamplarda yaşamaya devam ediyoruz.” ifadelerine yer verdi.







Aynı zamanda İdlib’deki bombardımanla beraber Azez bölgesinin de yavaş yavaş göç almaya başladığını belirten İHH Kilis Basın Sorumlusu Ali İmran Durman, “Şu ana kadar 150 aile bombardımandan kaçarak Azez bölgesine geldi. Ancak bu aileler çadırlara değil, burada bulunan akrabalarının yanına yerleşti. İlerleyen süreçte bu bölgeye göç dalgasının gelmesi muhtemel.” diye konuştu.



İDLİBLİLER TÜRKİYE SINIRINA GÖÇÜYOR

Suriye’nin İdlib kentinde yaşayan Suriyelilerin, evlerini terk ederek Türkiye sınırına yakın noktadaki güvenli alanlara göçleri sürüyor.







İHA’da yer alan habere göre, Esed rejimi ve Rusya tarafından yoğun bombardımana maruz kalan İdlibliler, Türkiye sınırına yakın noktalardaki güvenli bölgelere çadır kuruyor. Kentte ateşkes ilan edilmiş olmasına rağmen bombardımandan kurtulamayan İdlibliler, kendileri temin ettikleri çadırlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışıyor. Bu ailelere günde 200 ilâ 300 yeni aile eklendiği belirtildi.







2018 yılında gerçekleştirilen saldırılar sonucu yıkılan ve Türk Kızılayı’nın da desteğiyle toparlanmaya çalışan kent, tekrar yerle bir oldu. Kentte özellikle geçen hafta yaşanan bombalı saldırılar sonucunda çok sayıda insan hayatını kaybederken, yerleşim yerleri de harabeye döndü. İnsanların Türkiye sınırındaki güvenli bölgelere akın etmesi sonucu İdlib’de nüfusun giderek azaldığı bildirildi.



