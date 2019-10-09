Suriye'de Fırat'ın doğusuna yapılacak harekat öncesi Başkan Erdoğan ve Putin'den kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

Putin'le görüşmesinde, Fırat’ın doğusuna harekatın Suriye’nin barış ve istikrara kavuşmasına katkıda bulunacağını, Suriye’de siyasi sürecin önünü açacağını belirten Erdoğan, Suriye halkının hak ve menfaatlerinin korunmasının Türkiye açısından asli bir unsur olduğunu vurguladı.

(AA)