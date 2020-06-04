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  3. Suriye sınırındaki yangına TOMA ve itfaiye müdahale etti
04 Haziran 2020 Perşembe 09:12 | Son Güncelleme:

Suriye sınırındaki yangına TOMA ve itfaiye müdahale etti

Suriye sınırındaki yangına TOMA ve itfaiye müdahale etti

Son Dakika Haberleri.. Mardin'in Nusaybin ilçesinde bulunan Suriye sınırında yangın çıktı. Yangına askeri TOMA ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Nusaybin ile Suriye’nin Kamışlı ilçesi arasındaki mayınlı bölgede kuru otların tutuşmasıyla yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. 2. Hudut Taburuna bağlı askeri TOMA ve Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti.

Mayınlı bölge olması nedeniyle alana giremeyen yangın söndürme araçları, Kaymakam Sabri Başköy Caddesi ile sınırda bulunan askeri yoldan yangına müdahale etti.

Yangın güçlükle kontrol altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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