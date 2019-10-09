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  3. Suriye sınırında askeri hareketlilik! TSK birliklerine katıldılar

Suriye sınırında askeri hareketlilik! TSK birliklerine katıldılar

Suriye sınırında askeri hareketlilik! TSK birliklerine katıldılar

Suriye Milli Ordusu, TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.

Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ye destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.

Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ye ait birliğe katıldı.

AA

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