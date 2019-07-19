Suriye sınırına tank takviyesi

<p>Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Ahmet Tor Kışlasından yola çıkan tanklar, Kırıkhna ilçesinden geçti. Ardından tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa- Suriye sınırına gönderildi. </p> <p><img alt="" src="https://cdn.turkmedya.com.tr/aksam/fotogaleri/haber_icerik/images/190720190049021636222.jpg" style="width: 600px; height: 397px;" /></p> <p><img alt="" src="https://cdn.turkmedya.com.tr/aksam/fotogaleri/haber_icerik/images/190720190049151635237.jpg" style="width: 600px; height: 397px;" /></p> <p>(İHA)</p>