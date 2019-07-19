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Suriye sınırına tank takviyesi

Suriye sınırına tank takviyesi

Hatay'dan yola çıkan tanklar Şanlıurfa - Suriye sınırına gönderildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay'ın İskenderun ilçesi Ahmet Tor Kışlasından yola çıkan tanklar, Kırıkhna ilçesinden geçti. Ardından tanklar takviye amaçlı Şanlıurfa- Suriye sınırına gönderildi. 

(İHA)

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