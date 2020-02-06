Suriye sınırına obüs sekiyatı

TSK'nın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme amacıyla bölgeye yeni obüs ve zırlı araçlar gönderildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden TIR'larla takviye amaçlı gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcıları Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada askeri personeller tarafından tırlardan indirilen obüs ve ZPT'ler, alınan geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği belirtildi.

(DHA)