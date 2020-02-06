Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9867
  • 6,5915
  • 301.225
  • 123495
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Suriye sınırına obüs sekiyatı

Suriye sınırına obüs sekiyatı

Suriye sınırına obüs sekiyatı

Türkiye-Suriye sınırına obüs ve askeri sevkiyat tüm hızıyla devam ediyor. TSK, İdlib'deki gözlem noktalarına obüs ve zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) sevk etti.

TSK'nın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme amacıyla bölgeye yeni obüs ve zırlı araçlar gönderildi.

Türkiye'nin farklı birliklerinden TIR'larla takviye amaçlı gönderilen obüs ve zırhlı personel taşıyıcıları Hatay'ın Reyhanlı ilçesine geldi.

Burada askeri personeller tarafından tırlardan indirilen obüs ve ZPT'ler, alınan geniş güvenlik önlemleri altında İdlib'deki gözlem noktalarına yönlendirildi.

Sevkiyatın İdlib'deki gözlem noktalarını güçlendirme maksatlı gönderildiği belirtildi.

(DHA)


Eski eşine sert çıktı: Herkes kendi yoluna baksın!
Doğum kilolarıyla ilgili çarpıcı yorum: Çok dövüyorlar kadınları!
İkinci bebeklerinin ismini ilk kez açıkladı
Çağatay Ulusoy'un mor pijaması sosyal medyada alay konusu oldu!
Hakan Ural'dan Seda Akgül açıklaması
<p> </p> <p> </p> <p> </p>

Sabiha Gökçen´de Uçak Kazası Güvenlik Kamerasında

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda son durum

kayseri'de aşırı rüzgar çatıları uçurdu, duvarları yıktı