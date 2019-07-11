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  3. Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kesmeden devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kesmeden devam ediyor

Suriye sınırına askeri sevkiyat hız kesmeden devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere zırhlı araç taşıyıcısı sevkiyatı yapıldı.

Farklı bölgelerdeki birliklerden Kilis'e gönderilen ve sınır hattında bekletilen obüs ve tank yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Gaziantep istikametine hareket etti.

Sınır hattında bekletilen bir diğer zırhlı araç taşıyıcısı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nu (TAG) takip ederek Şanlıurfa istikametine hareket etti.

Güvenlik önlemleri altında ilerleyen konvoyun, Şanlıurfa'nın Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

(AA)

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