Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,825
  • 7,5778
  • 377.534
  • 105643
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Suriye sınırına askeri araç ve malzeme sevkıyatı
29 Mayıs 2020 Cuma 10:13 | Son Güncelleme:

Suriye sınırına askeri araç ve malzeme sevkıyatı

Suriye sınırına askeri araç ve malzeme sevkıyatı

Suriye'nin İdlib kentinde devam eden harekata destek için yola çıkan askeri araç ve malzemelerin yer aldığı konvoy, İslahiye'den geçerek Hatay'da bulunan sınır birliklerine gitmek üzere yola devam etti.

Suriye’nin İdlib şehrindeki Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarına destek için çeşitli birliklerden zırhlı personel taşıyıcılar (ZPT), kirpi araçları ve çeşitli askeri malzemeler sevk edildi. Gaziantep’in İslahiye ilçesinden geçen askeri konvoy, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde bulunan sınır birliklerine gitmek üzere yola devam etti. Gün içerisinde devam edecek sevkıyatta son olarak yaklaşık 7 ZPT ve 4 tırın Reyhanlı’da bulunan birliklere dahil olacağı ve ihtiyaç durumunda Suriye’nin İdlib şehrinde devam eden harekata destek için sınırı geçeceği öğrenildi. Konvoy, geniş güvenlik önlemleri altında sınır İslahiye’den ayrıldı.


Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüdü
Trump'tan tehdit gibi uyarı: Olanları izleyemem silahlar ateşlenir
'Devlet de babam gibi'
Okuduğu haber başına geldi... Fabrikanın yanıtı şaşırttı!
ABD'de gösteriler büyüyor! 7 Protestocu vuruldu
Veri sızıntısına yerli 'Bariyer'

Veri sızıntısına yerli 'Bariyer'

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Son teknoloji ile donatılan salgın hastanesi yarın açılıyor

Bu tedbirleri almadan AVM'lere gitmeyin! İşte virüse karşı kişisel önlemler