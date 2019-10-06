Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7026
  • 6,2722
  • 276.006
  • 103464
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Suriye sınırına askeri araç sevkiyatı

Hatay'da sabah saatlerinde Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, sabah saatlerinde Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçların yer aldığı konvoy, ilçeden geçerek sınır birliklerine doğru yola çıktı.

Şehir merkezinden geçen yaklaşık 20 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi.

Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.

İHA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Kardashianlar eskilerini  internetten satıyor 
Miray Daner'den Kubilay Aka sorusuna yanıt
'Yaşadıklarım çok ağır dua edin'
Aleyna Tilki Türkiye'den ayrıldı! Bundan sonra orada yaşayacak...
Ortalık karıştı! Hadise'den Demet Akalın açıklaması geldi
<p>Prof. Dr. Canan Karatay, ´Adıyaman Gastronomi Fuarı´ kapsamında Belediye Konferans Salonu´nda düz

Prof. Dr. Canan Karatay: ´Kelle Paça Kolesterolü Yükseltmez´

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Kalp şeklindeki armuda sevgili ilgisi

Antep fıstığının bu faydasını bilmiyorsunuz! İlk kez duyacaksınız...