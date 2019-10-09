Suriye operasyonu son dakika başladı mı? Suriye operasyonu Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak?

“Suriye operasyonu son dakika başladı mı?” sorusu araştırılıyor. Suriye operasyonu Barış Pınarı Harekatı ne zaman başlayacak? Vatandaşlar yapılan açıklamaları yakından takip ediyorlar. Son dakika haberinde Türkiye’nin Suriye kuzeyindeki terör örgütlerini bertaraf etmek için hazırlığını yaptığı ve ‘Barış Pınarı Operasyonu’ adını verdiği Fırat’ın Doğusu operasyonu için Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığına savaş uçağı takviyesi yapılmaya başlandığı duyuruldu. Suriye operasyonu son dakika haberlerini sizler için derledik.

SURİYE OPERASYONU BAŞLADI MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ülkemizi tehdit eden Suriye kuzeyindeki terör örgütlerine yönelik operasyon sinyali vermesinin ardından Hava Kuvvetleri Komutanlığının Ortadoğu’ya en yakın hava üssü olan Diyarbakır 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığında hareketli anlar yaşanmaya başladı.

Hava üssünde turuncu alarm verilirken, ikinci bir emre kadar izinlerin kaldırıldığı bildirildi. Pilotların her an harekete geçecek şekilde hazır olduğu hava üssüne Balıkesir ve Amasya Merzifon’dan 10 adet takviye savaş uçağı gönderildi. Güvenlik kaynakları Türkiye’nin değişik bölgelerinde bulunan hava üslerinden Diyarbakır’a savaş uçağı takviyesinin devam edeceğini dile getirdi.

Diyarbakır 8’inci Ana jet Üs Komutanlığında izinlerin kaldırılmasıyla birlikte personelin her an operasyona hazır şekilde beklediği belirtildi.

İŞTE SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Fırat’ın doğusuna yönelik ‘Barış Pınarı’ harekâtı için tüm hazırlıklarını tamamlayan Mehmetçik sınırda emir bekliyor. Bölgedeki terör hedeflerini tek tek belirleyen TSK, Kilis ve Şanlıurfa sınır hattında güvenli bölgeyi oluşturmak için, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlı Milli Ordu ile birlikte Münbiç’ten başlayıp aşama aşama Kamışlı’ya kadar ilerleyecek. ABD’nin Türkiye’yi koalisyonun hava görev emrinden çıkarmasına karşı ise Ankara’dan kritik bir hamle geldi. F-16’lar ve SİHA’lar kara birliklerine Suriye Hava Sahası’nın açık bölümünden destek verecek.

MİLLİ ORDU BEKLİYOR

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtı’nda görev yapan deneyimli unsurlardan oluşan Suriye Milli Ordusu’na bağlı birlikler konvoylar halinde Cerablus’un 25 kilometre güneyinde, Münbiç sınırında konuşlandı. Milli Ordu unsurlarının terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altında bulunan Münbiç’e girmek için ABD askerlerinin bölgeden tamamen çekilmesini beklediği öğrenildi. Kilis ve Şanlıurfa sınır hattında konuşlanan TSK unsurları da zırhlı birliklerin desteğiyle eşzamanlı operasyona başlayacak. İlk olarak Münbiç, Tel Abyad ve Rasulayn’a doğru ilerleyecek olan TSK, operasyonun ilk ayağında yaklaşık 120 kilometre genişliğinde bir hattı terör örgütü PKK/YPG’lilerden temizlemeyi hedefliyor.

HAVADA KRİTİK HAMLE

Hava unsurları harekâta Suriye Hava Sahası’ndan müdahale edecek. Harekâtı kapsayan bölgedeki hedefleri Türk savaş uçakları ve SİHA’ların, Suriye Hava Sahası içinde, kapalı olan hava sahasını ihlal etmeden 25-30 kilometre uzaktan vurabildiği öğrenildi. Operasyonun ilk ayağında Suriye tarafında 15 kilometreye kadar olan hedefler Fırtına Obüsleri ile vurulup Mehmetçiğe destek verecek.

DERİK’E SIZMA İÇİN ÖNLEM

Hedeflenen güvenli bölgenin Doğu’daki uç noktası konumunda olan Derik’e Irak’tan terör unsurlarının sızmasının önlenmesi için de yine bu bölgede savaş uçakları keşif uçuşu yapacak.

Suriye Milli Ordusu, Mümbiç sınırına konuşlandı.

ÖLÜRSEM ŞEHİT KALIRSAM GAZİ

Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Türk Silahlı Kuvvetleri vatanımızın bütünlüğüne yönelik tehdit oluşturan tüm terör örgütlerine karşı ‘Ölürsem şehit, kalırsam gazi’ anlayışıyla mücadeleye hazırdır” ifadesine yer verildi. Bakanlık Mehmetçiklerin sınırda Fırtına Obüsü başındaki bir fotoğrafını da paylaştı.

SİHA YAZILIMINDA ENFAL SURESİ GİZLİ

Baykar Teknik Müdürü ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, ABD’nin Türkiye’ye, Suriye hava sahasında keşif gözlem verilerini durdurma kararı sonrası SİHA’larla ilgili ilginç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya paylaşımında, “SİHA’nın sırrı, uçuş bilgisayarının içinde gömülü yazılımda. 130 bin saattir bu sırla ve bayrağımızla görev yapıyor” diyen Bayraktar’ın paylaştığı görsellerde, yazılımın içerisinde Enfal Suresi’nin 17. ayetinin yer aldığı görüldü.

SINIRA YENİ SEVKIYAT

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere personel takviyesi yapıldı. Şanlıurfa’daki 20. Zırhlı Tugay Komutanlığı’ndan çıkış yapan ve askeri personel taşıyan 4 otobüslük konvoy, güvenlik önlemleri altında sınır hattındaki Akçakale İlçesi’ne ulaştı.