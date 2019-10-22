Suriye mutabakatı maddeleri neler? Suriye mutabakatı nedir?

Suriye (Soçi) mutabakatı vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başladı. Türkiye’nin, Suriye’nin kuzeyinde oluşturmak istediği güvenli bölge kapsamında Rusya ile görüştüğü Soçi zirvesinde Suriye mutabakatı duyuruldu. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Lideri Putin arasında gerçekleşen tarihi mutabakatın maddeleri de düzenlenen basın toplantısında duyuruldu. Peki, Suriye mutabakatı nedir? İşte Suriye mutabakatı maddeleri

SURİYE MUTABAKATI MADDELERİ

1- Suriye'nin siyasi birliği ve toprka bütünlüğünün ve Türkiye'nin milli güvenliğinin korunmasına olan bağlılığını teyit ederler.

2- Terörizmin tüm şekil ve tezahülleriyle mücadele etme ve Suriye topraklarındaki ayrılıkçı gündemleri boşa çıkarma yönündeki kararlılıklarını vurgularlar.

3- Bu çerçevede Tel Abyad ve Rasulayn'ı içine alan 32 kilometre derinlikteki mevcut Barış Pınarı Harekatı alanındaki statüko muhafaza edilecektir.

4- Her iki taraf Adana anlaşmasının önemini teyit eder. Rusya Federasyonu mevcut koşullarda Adana anlaşmasının uygulanmasını kolaylaştıracaktır.

5- 23 Ekim 2019 öğlen saat 12.00'den itibaren, Rus askeri polisi ve Suriye sınır muhafızları, Barış Pınarı Harekatı alanının dışında kalan Türkiye-Suriye sınırının, Suriye tarafına, YPG unsurları ve silahlarının Türkiye-Suriye sınırından itibaren 30 kilometrenin dışına çıkarılmasını temin etmek için çıkarılacaktır. Bu işlem 150 saat içinde tamamlanacaktır. Aynı saat itibariyle mevcut Barış Pınarı Harekatının alanı sınırlarının batısı ve doğusunda 10 kilometre derinlikte, Kamışlı hariç, Türk-Rus ortak devriyeleri başlayacaktır.

6- Münbiç ve Tel Rıfat'tan bütün YPG unsurları silahlarıyla birlikte çıkarılacaktır.

7- Her iki taraf, terörist unsurlarının sızmalarının önlenmesinin için gerekli tedbirleri alacaktır.

8. Mültecilerin güvenli ve gönüllü şekilde geri dönüşlerini kolaylaştırmak maksadıyla ortak çalışma yapılacaktır.

9. Bu muhtıranın uygulanmasını gözetmek ve koordine etmek amacıyla müşterek bir denetim ve doğrulama mekanizması ihdas edilecektir.

10. Taraflar Astana Mekanizması çerçevesinde Suriye ihtilafına kalıcı bir siyasi çözüm bulunması amacıyla çalışmalarını sürdürecek ve Anayasa Komitesi’nin faaliyetlerini destekleyecektir.