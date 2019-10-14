Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9196
  • 6,5344
  • 284.653
  • 93981.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Güncel
    3. >
  3. Suriye Milli Ordusu'ndan son 2 günde 7 asker şehit oldu

Suriye Milli Ordusu'ndan son 2 günde 7 asker şehit oldu

Suriye Milli Ordusu'ndan son 2 günde 7 asker şehit oldu

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başlattığı Barış Pınarı Harekatı'nda son iki günde teröristlerle girilen çatışmalarda harekata destek veren Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO) 7 asker şehit oldu.

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla TSK tarafından Suriye'nin kuzeyinde YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerine karşı başlatılan ve SMO askerlerince desteklenen Barış Pınarı Harekatı devam ediyor.

Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinin çeşitli noktalarında YPG/PKK'lılarla çatışmalar sürüyor.

Son iki gündeki operasyonlarda 7 SMO askeri şehit düştü, 51 asker yaralandı.

Harekatın başladığı 9 Ekim'den bu yana ise 23 SMO askeri şehit oldu, 108 asker yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı'nda şu ana kadar 2 ilçe merkezi, 1 belde ve onlarca köy, terör örgütü YPG/PKK'dan kurtarıldı.  (AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Cansu Dere'nin ekranlara geri dönüşü olay oldu!
Bensu Soral'ın yeni projesi belli oldu!
Hande Soral'dan romantik kutlama
Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu evleniyor
Alişan jestiyle eşi Buse Varol'u bir kez daha mest etti

Anlamlı yanıt... Denktaş videosuna beğeni yağdı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Ford Focus ST Line sürüş izlenimi: Teknolojik devrimin orta noktasındayız

Tel Abyad'ı silah deposuna çevirmişler!