Süresiz nafaka hakimin yetkisine bırakılmalı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bir grup gazeteciye özel değerlendirmelerde bulundu. Süresiz nafakadan, çocuk teslim merkezlerine kadar önemli açıklamalarda bulunan Selçuk şunları kaydetti:

EVLİLİK SÜRESİ HANDİKAP

“‘1 yıl evli kalmış ancak uzun süredir nafaka veriyor’ gibi örnekler var. Burada asıl olan hâkimlerimizin duruma göre karar vermesi. Kadın ya da erkek tarafı değil, hak temelli olarak bakılması. Her evlilik farklı, her davanın özellikleri ayrı. Biz diyoruz ki; takdir yetkisi hâkimin olsun. Minimum bir alt sınır olması taraftarıyız; 2 yıl ya da 3 yıl tartışılabilir. Evlilik süresi ile endekslenen ülkeler var. Şöyle bir handikap var; 30 yaşında evlendi 20 sene ya da 10 sene evli kaldı 40 yaşında. Çalışmıyordu, hayatını eşine vakfetti. Annelerimizi düşünelim, bu insanı ömür boyu kim destekleyecek? Biz adaletten yanayız, kimse mağdur olmasın.”

ÜST SINIR DA TARTIŞILIR



“Nafakada üst sınır verdiğimizde endişemiz şu: Örneğin o dava gerçekten üst sınırı hak ediyor mu? Üst sınır kati olduğunda, 5 yıl ise 5 yıl, 10 yıl ise 10 yıl verilecek. Yoksul bir kadın, bu kanun çıktığında süresiz hükmedilmesine rağmen, 3-4 yıl nafaka alacak. Nafakasını alamayan da birçok kadın var ama bir platformu yok. Birine olan haksızlığı engellemeye çalışırken diğerine haksızlık oluşturmamamız lazım.”

CİNAYET GÖRÜNTÜLERİ HİKAYELEŞTİRİLMEMELİ



“RTÜK Başkanımız Ebubekir Şahin bu konuda çok hassas. Emine Bulut cinayetindeki gibi görüntüler medyada sürekli yayınlanıyor. Arkasından ona benzer çok vaka oluşuyor. TV’lerle görüştüğümüzde, her türlü detayın internette verildiğini söylüyorlar. Bir olay haber olarak verilebilir ancak hikayeleştirilmesi yanlış. Bu konuda görüşmelerimiz sürecek. “

ÇOCUK KİTAPLARI İÇİN WHATSAPP HATTI



“Biz sakıncalı kitapları yasaklayamıyoruz, böyle bir yetkimiz yok. Kitapların poşette satılmasını sağlayarak anne-babaya ‘muzır içerikli’ diye uyarıyı veriyoruz. Kurulda görevli arkadaşlarımız, şu an çocuk kitaplarını okuyor. Muzır Neşriyatla Mücadele Programıyla vatandaşlarımızın bize kitap ismi bildirebilecekleri bir Whatsapp numarası olacak.”