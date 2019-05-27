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  3. Süresinde bitmeyen kentsel dönüşüm projelerine fesih hakkı geliyor

Süresinde bitmeyen kentsel dönüşüm projelerine fesih hakkı geliyor

Süresinde bitmeyen kentsel dönüşüm projelerine fesih hakkı geliyor

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, süresinde bitmeyen kentsel dönüşüm projelerinde vatandaşa tek taraflı fesih hakkı getireceklerini söyledi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kartal Orhantepe Mahallesi ve Fikirtepe Mahallesi kentsel dönüşüm alanlarında incelemelerde bulundu. 

Bakan Kurum "Yakında İstanbul'un geneline ilişkin eylem planını açıklayacağız. 50 bin konutlu bir acil eylem planını da bakanlık olarak yapıyor olacağız." dedi. 

Bakan Kurum şöyle konuştu: 

"Kentsel dönüşüm projelerinde, vatandaşımıza veya yükleniciye tek taraflı fesih hakkını getiren bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme çerçevesinde eğer vatandaşımız bir müteahhitle anlaşmış fakat müteahhit edinimini yerine getiremediyse buradaki süreden kaynaklı ihtarları çekmek ve olaya Bakanlığın tespitini yapmak suretiyle de tek taraflı fesih hakkını getireceğiz.

Yetişirse seçimden önce, yetişemezse seçimden hemen sonra kanuni düzenlemenin yapılmasını öngörüyoruz."

AA

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